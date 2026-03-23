Referendum, per istituti sondaggi No in leggero vantaggio

Roma, 23 mar. (askanews) – No in leggero vantaggio sul Sì al referendum sulla riforma della magistratura, secondo i principali istituti sondaggistici.

Negli instant poll di YouTrend per SkyTg24, il No viene dato al 51,5%, il Sì invece al 48,5%.

Secondo l’Intention poll di Tecnè per Rete4 il No si colloca fra il 49 e il 53 per cento, il Sì fra il 47 e il 51 per cento.

Il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai accredita il Sì tra il 47 e il 51% e il No tra il 49 e il 53%.

L’affluenza è stimata di poco inferiore al 60%.