Referendum, Pier Silvio Berlusconi: voterò convintissimamente Sì

Cologno Monzese, 18 mar. (askanews) – “Siccome sono anche un cittadino vi dico che ritengo che sia davvero importante votare perché parliamo di una questione fondamentale per il futuro del nostro Paese. Io voterò o domenica o lunedì mattina e voterò convintissimamente Sì, non per motivi politici ma per motivi di civiltà e di modernità”. Lo ha detto il group chairman e Ceo di Mfe, Pier Silvio Berlusconi, durante un incontro stampa nella sede di Cologno Monzese.

“Considero questo passaggio importante per essere al passo coi tempi Per un paese civile, democratico e moderno”, ha aggiunto, Poco prima aveva sottolineato che parlando “prima di tutto da editore non voglio eccedere nell’esrpimere la mia opinione, come editore come è fondamentale che sia abbiamo dato e diamo espressione a tutti”.