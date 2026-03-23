Referendum, Renzi: sonora sconfitta per Meloni. Dimissioni? Io lasciai tutto

Roma, 23 mar. (askanews) – “Mi pare la che partita sia sostanzialmente chiusa, il No, a sorpresa, ha vinto il referendum, lo dico chiaramente: oggi si consuma un fatto politico enorme, quando il popolo parla il palazzo deve ascoltare. Meloni ci ha raccontato di essere benedetta dal consenso popolare, hanno scelto di esautorare il Parlamento, Giorgia Meloni ha scelto di portare un copia e incolla di ciò che avevano scritto negli uffici e non una riforma, oggi c’è una sconfitta sonora del governo e del modo arrogante con cui ha voluto fare questa riforma costituzionale”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi parlando a Radio Leopolda.

“Dimissioni? Io non voglio suggerire a Meloni cosa fare, io so cosa si prova quando si perde un referendumn costituzionale, ma noi avevamo fatto un lavoro parlamentare”, “io lasciai tutto quando lo persi, Palazzo Chigi e il partito”, “oggi non ascoltare la voce del popolo è da don Abbondonio, è doloroso ma si può mantenere la dignità”, ha sottolineato Renzi.