Referendum, ricorso al Tar comitato raccolta firme contro scelta data Governo

Roma, 13 gen. (askanews) – Il Comitato dei 15 giuristi che sta raccogliendo le firme popolari per il referendum sulla riforma Nordio, ha depositato un ricorso urgente al Tar del Lazio con cui chiede la ‘sospensiva cautelare’ della delibera del Consiglio dei ministri che ieri ha fissato al 22 e 23 marzo la data delle urne.

“Come annunciato abbiamo proceduto – dopo aver scritto per darne doverosa e preventiva informazione alla Presidenza della Repubblica – a depositare un ricorso al Tar del Lazio per l’annullamento, previa sospensiva, della Delibera del Consiglio dei Ministri che ha fissato al 22 e 23 marzo la data per la votazione relativa al referendum sulla legge di revisione costituzionale promosso dai parlamentari”, ha spiegato Carlo Guglielmi, portavoce del comitato. “Nei prossimi giorni sapremo il seguito, intanto la raccolta continua e veleggiamo verso le 400.000 firme”, ha aggiunto.