Referendum, Salvini: preoccupano toni minacciosi di alcuni procuratori

Milano, 16 mar. (askanews) – “Io rispetto chi voterà No” al referendum sulla giustizia, ma “sono preoccupato che alcuni procuratori capo della Repubblica ripetano in questi giorni che sanno che per il Sì voteranno mafiosi, indagati o massoni. Mi sa tanto del minaccioso… io rispetto chi voterà No, chiederei lo stesso rispetto per i milioni di italiani persone perbene che hanno scelto di votare Sì”. Lo ha detto il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini, ospite di Cinqueminuti in onda stasera su RaiUno.