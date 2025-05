Referendum, Schlein: basta oscurare, cittadini meritano piena informazione

Roma, 17 mag. (askanews) – “Il Pd ribadisce il suo impegno per i referendum dell’8 e 9 giugno contro la precarietà, per la sicurezza sul lavoro, per la cittadinanza. Siamo impegnati in tutto il paese”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine dell’Assemblea Fillea a Brescia.

“Lunedì mattina alle 11,30 – ha ricordato – saremo in protesta davanti a tutte le sedi Rai regionali per contestare l’oscuramento dell’appuntamento elettorale: le cittadine e i cittadini meritano piena informazione su questa opportunità che hanno di poter incidere col loro voto per cambiare le leggi e migliorare il futuro di questo paese, contrastare la precarietà, aumentare la sicurezza sul lavoro e finalmente riconoscere il diritto di cittadinanza. Il Pd continuerà a impegnarsi in questa direzione”.