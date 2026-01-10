Referendum, Schlein: Governo dissemina bugie, non c’è riforma giustizia

Roma, 10 gen. (askanews) – Sul referendum sul,la separazione delle carrire dei magistrati “il governo sta disseminando bugie per fare pura propaganda”. Lo ha affermato la segretaria del PdElly Schlein, intervenendo a Roma alla presentazione del Comitato della società civile per il No al referendum costituzionale sulla giustizia.

Per Schlein “non è una riforma della giustizia perché non migliora in alcun modo l’efficienza del sistema di giustizia di questo Paese. E’ una riforma che non renderà più veloci i processi, non assumerà l’organico che manca, non stabilizzerà i 12.000 precari della giustizia che rischiano a giugno di rimanere a casa” e “non inciderà purtroppo sulle condizioni di sovraffollamento delle carceri nel nostro Paese, che sono arrivate a un tasso di sovraffollamento del 138,5%, con un tasso record di suicidi sia tra i detenuti che tra gli agenti di polizia penitenziaria”, ha sottolineato l’esponente Dem.