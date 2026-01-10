Referendum, Schlein: Pd fianco a fianco al Comitato per no: supporto massimo

Roma, 10 gen. (askanews) – “Questa campagna per il referendum ci vedrà fianco a fianco. Sono qui per offrire tutto il nostro supporto, tutta la nostra disponibilità. Sappiate che potete contare sulla comunità democratica in tutto il territorio nazionale per organizzare iniziative, per fare volantinaggio, per fare il porta a porta, per fare tutto ciò che occorre per informare le persone su questa pessima riforma e sul perché votiamo contro”. Così Elly Schlein, segretaria del Pd intervenendo a Roma alla presentazione del Comitato della società civile per il No al referendum costituzionale sulla giustizia.