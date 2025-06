Referendum, Schlein: vergognoso premier faccia campagna per astensione

Roma, 5 giu. (askanews) – “Ho letto che la presidente del Consiglio si è detta contrarissima a modificare la legge sulla cittadinanza. La mia domanda per Meloni è: se è così contraria perchè non va a votare no, perchè vuole affossare questi referendum, perchè vuole che il voto di milioni di cittadini non conti? E’ vergognoso. Abbia almeno il coraggio di dire che è contraria”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein parlando con i giornalisti a margine di un’iniziativa ad Ancona.

“Trovo davvero vergognoso che la presidente del Consiglio stia facendo una campagna per l’astensione, ha paura della partecipazione e ha paura del voto degli italiani su questioni dirimenti come quelli della cittadinanza e del lavoro” ha concluso.