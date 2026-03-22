Referendum sulla giustizia, affluenza in crescita alle 19: la Campania sfiora il 30%, dato nazionale al 38,9%

Affluenza in crescita per il referendum confermativo sulla riforma della giustizia promossa dal governo guidato da Giorgia Meloni. Alle ore 19, secondo i dati del Viminale relativi alla quasi totalità delle circa 61mila sezioni, ha votato il 38,9% degli aventi diritto a livello nazionale.
Il dato segna un incremento significativo rispetto al referendum costituzionale del 2020, quando alla stessa ora si registrava un’affluenza del 29,68%, con una partecipazione finale che si attestò al 53,8%. Quella rilevata alle 19 rappresenta inoltre la percentuale più alta registrata alla stessa ora nelle precedenti consultazioni referendarie svolte su due giorni.
Le urne resteranno aperte fino alle 23 di oggi e riapriranno domani dalle 7 alle 15. La prossima rilevazione ufficiale è prevista proprio alle 23.
Affluenza in Campania
In Campania l’affluenza si mantiene al di sotto della media nazionale ma sfiora il 30%. Alle 19, secondo i dati del portale Eligendo, ha votato il 29,91% degli elettori, quando mancano ancora i dati di 9 sezioni su 5.824.
Nel dettaglio, Napoli città registra un’affluenza del 31,02%, in crescita rispetto alle ultime consultazioni: alle regionali del 2025, alla stessa ora, si era fermata al 24,15%, mentre ai referendum abrogativi dello stesso anno al 24,94%.
La provincia con la partecipazione più alta è Benevento, con il 32,08%.
Come funziona il referendum
Il referendum confermativo, o costituzionale, non prevede il raggiungimento di un quorum per essere valido: è sufficiente la maggioranza dei voti espressi.
Se prevarrà il “sì”, la riforma della giustizia sarà definitivamente confermata e il presidente della Repubblica procederà alla promulgazione della legge costituzionale, con successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In caso di vittoria del “no”, invece, la riforma approvata dal Parlamento non entrerà in vigore.