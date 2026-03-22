Referendum sulla giustizia, affluenza record: alle 23 è al 46%. Campania al 38%

Si è chiusa alle 23 la prima giornata di voto per il referendum confermativo sulla riforma della giustizia del governo guidato da Giorgia Meloni. Le urne riapriranno domani, lunedì 23 marzo, dalle 7 alle 15.
Secondo i dati del Viminale, riferiti alla quasi totalità delle circa 61mila sezioni, l’affluenza si attesta vicina al 46%, segnando un incremento rispetto al referendum costituzionale del 2020, quando alla stessa ora la partecipazione si fermava al 39,38%. In quella occasione, l’affluenza finale raggiunse il 53,8%.
Affluenza in Campania
In Campania, alla rilevazione delle ore 23, l’affluenza si attesta intorno al 38%, rimanendo al di sotto della media nazionale ma confermando comunque un andamento in crescita nel corso della giornata.
Come funziona il referendum
Il referendum confermativo, o costituzionale, non prevede il raggiungimento di un quorum: per la validità del voto è sufficiente la maggioranza dei voti espressi.
In caso di vittoria del “sì”, la riforma della giustizia sarà confermata e il presidente della Repubblica procederà alla promulgazione della legge costituzionale, con successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Se invece prevarrà il “no”, la riforma approvata dal Parlamento non entrerà in vigore.