Referendum sulla giustizia, Di Pietro a Napoli: sfida a Gratteri. Via al comitato “Italiani nel Mondo per il Sì”

Intercettare e organizzare il consenso degli italiani residenti all’estero, considerati decisivi nell’esito del referendum sulla giustizia. Con questo obiettivo Antonio Di Pietro ha lanciato oggi a Napoli, presso la Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, il comitato “Giustizia senza confini – Italiani nel Mondo per il Sì al referendum”.

Nel corso dell’iniziativa, Di Pietro ha annunciato la nascita del Comitato come nuova articolazione del fronte favorevole alla riforma della giustizia, con un’attenzione specifica al voto degli italiani all’estero e al loro coinvolgimento attivo nel dibattito referendario.

Il Comitato, che vede il coordinamento di Andrea Di Giuseppe (Fratelli d’Italia), eletto nella circoscrizione Estero, si inserisce nel quadro dei comitati per il Sì, distinguendosi per il focus internazionale e per l’obiettivo di costruire una rete capace di informare, mobilitare e dare voce alle comunità italiane nel mondo, creando un collegamento stabile tra il dibattito nazionale e le esigenze dei cittadini residenti all’estero

Secondo Andrea Di Giuseppe, «il voto degli italiani all’estero non è accessorio, ma parte integrante della democrazia. Questo Comitato nasce per dare voce a cittadini che chiedono una giustizia più credibile, più efficiente e più vicina ai principi dello Stato di diritto».

Nel suo intervento, Antonio Di Pietro ha evidenziato che la riforma della separazione delle carriere rafforza la terzietà del giudice e la fiducia dei cittadini nella giustizia: «La scelta di sostenere il Sì alla separazione delle carriere è una scelta logica ed è frutto della mia esperienza professionale. Come magistrato, come poliziotto, ma anche come testimone, parte lesa, parte civile, indagato e imputato, mi sono reso conto di una cosa: ci si sente più tranquilli quando si entra in un’aula di giustizia sapendo che il giudice è realmente terzo. Quando il giudice non proviene dallo stesso concorso, non ha seguito lo stesso percorso professionale, non è sottoposto agli stessi meccanismi disciplinari e non viene scelto nelle posizioni apicali da chi, dall’altra parte del tavolo, esercita il ruolo di pubblico ministero, il cittadino percepisce una maggiore garanzia di equilibrio e imparzialità. Il buon senso comune è questo: la riforma rende visibile la terzietà del giudice, una terzietà che altrimenti chi entra in un’aula di giustizia non percepisce e non vive concretamente».

Durante l’incontro, Antonio Di Pietro ha anche invitato Nicola Gratteri a un confronto sul referendum, sottolineando la sua stima professionale e personale: «Lo invito a confrontarsi con me sul tema del referendum in tutti i suoi aspetti, vale a dire la separazione delle carriere, il sorteggio, l’Alta Corte disciplinare. Sono convinto che un confronto sereno tra me e Gratteri possa aiutare i cittadini a scegliere oggettivamente».