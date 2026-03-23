Referendum sulla giustizia, exit poll: Avanti il No. Affluenza al voto oltre il 58%

Il No prende il largo nelle prime proiezioni sul referendum sulla giustizia. Secondo la prima proiezione del consorzio Opinio per la Rai, basata su un campione del 12%, il No si attesta al 53,1%, mentre il Sì si ferma al 46,9%, segnando un vantaggio più netto rispetto ai primi exit poll. Il dato conferma e rafforza le indicazioni arrivate dagli instant poll. In particolare, il secondo instant poll di SWG per La7 colloca il No in una forbice compresa tra il 50% e il 54%, mentre il Sì si posizionerebbe tra il 46% e il 50%, con una copertura dell’87%. Un trend che si consolida Le nuove rilevazioni sembrano dunque consolidare un orientamento già emerso nelle ore precedenti, quando i primi exit poll e intention poll indicavano un vantaggio più contenuto ma costante del No. Con l’arrivo delle prime proiezioni, il margine appare ora più definito. Attesa per i dati definitivi Nonostante il vantaggio, resta comunque necessario attendere l’avanzamento dello scrutinio per confermare il risultato finale. Le proiezioni, infatti, si basano su campioni ancora parziali e potrebbero subire aggiustamenti con l’arrivo di nuovi dati. Il quadro, tuttavia, appare sempre più chiaro: il referendum sulla riforma della giustizia si avvia verso un esito segnato dalla prevalenza del No.

Prime indicazioni dagli exit poll e dagli intention poll sul referendum sulla giustizia: il No risulta in vantaggio, anche se il margine resta contenuto e la partita ancora aperta.

Secondo il secondo intention poll di Tecnè per Tgcom24, il No si attesterebbe tra il 50% e il 54%, mentre il Sì tra il 46% e il 50%. Una forbice simile emerge anche dal primo rilevamento, che indicava il No tra il 49% e il 53% e il Sì tra il 47% e il 51%.

Indicazioni analoghe arrivano anche dall’instant poll di Youtrend per Sky Tg24, che segnala il No tra il 49,5% e il 53,5% e il Sì tra il 46,5% e il 50,5%, confermando un equilibrio con lieve prevalenza del fronte contrario alla riforma.

Gli exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai rafforzano il quadro: No tra il 49% e il 53%, Sì tra il 47% e il 51%, su una copertura dell’83% del campione.

Affluenza alta

Sul fronte della partecipazione, i dati del Viminale indicano un’affluenza elevata. Con oltre 56 mila sezioni analizzate su circa 63 mila, il dato si attesta al 58,84%. Una rilevazione parziale, con circa metà delle sezioni scrutinate, indicava il 58,55%.

Clima nei partiti

Nel quartier generale di Fratelli d’Italia, in via della Scrofa, prevale la prudenza. I vertici del partito – tra cui Giovanni Donzelli, Francesco Fini e Arianna Meloni – seguono l’andamento dei dati senza rilasciare dichiarazioni ufficiali. Da fonti interne filtra però un cauto ottimismo: “La logica, con questi dati di affluenza, fa ben sperare. Ma aspettiamo le prime proiezioni”. In caso di vittoria del Sì, è già stato individuato come punto operativo l’hotel NH di Prati.

Clima diverso al Nazareno, sede del Partito Democratico, dove è attesa Elly Schlein insieme a diversi dirigenti, tra cui Nico Stumpo, Dario Nardella, Alfredo D’Attorre, Roberto Speranza, Arturo Scotto e Marco Sarracino. Qui, secondo quanto trapela, i primi dati avrebbero alimentato un maggiore ottimismo.

Attesa per le proiezioni

Nonostante le prime indicazioni, il quadro resta ancora incerto. Le forbici dei sondaggi si sovrappongono e sarà necessario attendere le prime proiezioni e i dati reali dello scrutinio per avere un’indicazione più chiara sull’esito del referendum.