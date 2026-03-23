Referendum sulla giustizia, vince il No: oltre il 54% degli italiani boccia la riforma

Il No si avvia verso la vittoria nel referendum sulla riforma della giustizia. Con circa metà delle sezioni scrutinate, il dato si attesta intorno al 54,7%, consolidando il vantaggio già emerso da exit poll e prime proiezioni.

Il Sì resta indietro, fermandosi poco sotto il 46%, in una dinamica che, con il passare delle ore, appare sempre più definita. L’affluenza finale si attesta intorno al 59%, un dato significativo che conferma l’ampia partecipazione al voto.

La reazione del fronte del No

Tra i primi a commentare il risultato è Giuseppe Conte, che esulta:

“Ce l’abbiamo fatta”, è la sintesi del clima tra i sostenitori del No, che leggono il risultato come una bocciatura netta della riforma.

Il dato rafforza la posizione delle forze contrarie alla revisione del sistema giudiziario, che nelle ultime settimane avevano puntato su una campagna centrata sui rischi di indebolimento dell’assetto della magistratura.

La posizione del governo

Sul fronte della maggioranza, prevale invece una linea prudente. Galeazzo Bignami sottolinea come l’esito del referendum non abbia conseguenze dirette sull’esecutivo:

“L’esito non incide sulle sorti del governo”.

Una posizione che punta a contenere l’impatto politico del voto, separando il risultato referendario dalla stabilità dell’azione di governo.

Un risultato che si consolida

Le percentuali attuali confermano il trend già delineato nel corso del pomeriggio, quando gli instant poll e le prime proiezioni indicavano un vantaggio del No compreso tra il 50% e il 54%. Con l’avanzare dello scrutinio, il margine si è progressivamente rafforzato.