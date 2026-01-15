Referendum, superate 500mila firme su quesito cittadini per il no

Roma, 15 gen. (askanews) – Sono state raggiunte le 500 mila firme per la richiesta del referendum confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia. Dopo la richiesta di referendum avanzata dai parlamentari di maggioranza per il Sì, una nuova raccolta firme è stata promossa da 15 cittadini sostenitori del no alla separazione delle carriere. Gli stessi cittadini hanno presentato anche un ricorso al Tar contro la decisione del governo di fissare la data della consultazione referendaria il 22 e 23 marzo.