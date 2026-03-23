Referendum, Tajani: ci inchiniamo a volontà popolo, grande prova

Roma, 23 mar. (askanews) – “Il popolo sovrano si è espresso, e noi ci inchiniamo alla sua volontà. Si è espresso con un grado molto alto di partecipazione e questa, al di là del risultato, è una grande prova di democrazia”. Lo afferma Antonio Tajani, segretario di Fi e vicepremier, in una nota di commento all’esito del referendum.

“Noi – prosegue – abbiamo fatto tutto il possibile per far comprendere l’importanza di una riforma che avrebbe reso la giustizia più equa e l’Italia più libera. Però gli italiani sono stati di diverso avviso e ne prendiamo atto con il massimo rispetto”.