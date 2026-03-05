Referendum, Tajani: evitare che fronte no giochi partita coi brogli

Roma, 5 mar. (askanews) – “Dobbiamo fare in modo che la partita non la giochino attraverso i brogli”. Lo ha detto Antonio Tajani intervenendo al consiglio nazionale di Fi in corso alla Camera.

Il segretario azzurro ha citato il caso di Andrea Gentile, esponente cosentino Fi proclamato deputato dopo un riconteggio delle schede nel collegio inizialmente assegnato a M5s. “Occhiuto ha raccontato che era arrivato l’ordine di annullare più schede possibili”, ha detto Tajani mettendo in guardia anche sul voto all’estero: “Dobbiamo essere Particolarmente attivi su fronte estero”.

Secondo Tajani è “la Sinistra che vuol metter la magistratura sotto il controllo della politica” e che con questa riforma “teme di perdere il potere di condizionamento”.

Il vicepremier ha invitato a “fare di più anche dentro i ministeri dove la Cgil è mobilitata. Ora vediamo le altre sigle che faranno…”.