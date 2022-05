Regata dei Tre Golfi, ReeVo SpA affianca Globulo Rosso nel campionato italiano offshore

È stata siglata la partnership tra ReeVo S.p.A. e Globulo Rosso Sailing Team per i naming rights dell’imbarcazione. Il 14 maggio, ReeVo Globulo Rosso parteciperà alla 67° Regata dei Tre Golfi, con partenza dal molo Santa Lucia di Napoli, sotto Castel dell’Ovo con la nuova livrea.

ReeVo S.p.A., il Cloud & Cyber Security provider italiano che offre, da oltre 15 anni, servizi per proteggere e custodire all’interno della propria “cassaforte digitale” i dati delle aziende italiane, ha scelto di credere nel progetto di sviluppo del Globulo Rosso Sailing Team con una partnership che guarda al futuro e mette la prua verso nuovi orizzonti di successi sportivi e non solo. Da sempre ReeVo crede in valori come la sostenibilità, lo spirito di squadra e un approccio sano alla vita in azienda. I presupposti, già evidentemente buoni, sono stati ulteriormente consolidati dall’incontro tra il presidente Salvatore Giannetto e l’armatore Alessandro Burzi che hanno sancito il desiderio di costruire un percorso congiunto. I temi in condivisione sono molteplici: dalla sostenibilità, che oscilla tra quella dell’ambiente marino, alla lotta all’inquinamento ed alla biodiversità; sino alla Blue Economy che rientra nel quadro del Green Deal europeo, riverberandosi, nel settore marino e nautico, nella preservazione delle risorse del mare, della bioeconomia e delle energie rinnovabili ricavate dal mare stesso. Tutto ciò nell’ottica di rafforzare ulteriormente il binomio tra la disciplina sportiva della vela e la sostenibilità.

La liasion tra l’azienda tecnologica e Globulo Rosso è stata possibile grazie al meticoloso lavoro condotto, dietro le quinte, dalla società di comunicazione strategica milanese V&A – Vento & Associati.

“In Reevo sono molti gli elementi che caratterizzano i nostri successi, ma uno tra tutti si distingue: l’unione e la forza del nostro Team”, commenta Salvatore Giannetto presidente di Reevo S.p.A. “Persone affiatate, capaci, appassionate, che insieme lottano per vincere tutte le sfide che il mercato propone ed è proprio questa forza che abbiamo ritrovato nel Globulo Rosso Sailing Team. Questa unione ha dato vita a “Reevo Globulo Rosso” un concentrato di energia che ci renderà protagonisti insieme di ulteriori successi.”

L’entusiasmo da parte del Sailing Team è altissimo come conferma l’Armatore Alessandro Burzi:

“ReeVo Globulo Rosso, un binomio di grande potenza. Ci affianchiamo ad un’azienda in grande crescita, con la quale certamente condividiamo la voglia e l’ambizione di essere protagonisti nei nostri settori. Globulo Rosso è ormai un equipaggio storico della vela d’altura italiana, ma non per questo meno affamato di traguardi e successi rispetto ai primi anni. La partnership con ReeVo ci consentirà di sviluppare in maniera ancora più efficace l’ottimizzazione del nostro squalo, per vincere ancora…insieme!”

ReeVo Globulo Rosso non è solo una barca, ma un ambizioso Team che, partendo dalla meravigliosa cornice delle acque del Golfo di Gaeta e Formia, vuole porre al centro lo sport della vela e crescere come riferimento per tutti gli amanti e gli investitori di questo bellissimo mondo, cercando di avvicinare e far appassionare sempre più persone in tutta la Penisola.

“Una delle caratteristiche principali del nostro Paese è quella di essere circondato per due terzi dal mare e la vela non può che essere centrale nello sviluppo sportivo del nostro territorio. Sono nato sulle rive del Golfo, ma ho sempre pensato nei tanti anni che vivo a Milano che ogni grande città del nostro Paese sia un porto sul Mediterraneo ed è per questo che dobbiamo essere orgogliosi di iniziare a sviluppare una nuova partnership che crea un esempio virtuoso e vincente di un asse sportivo che unisce settori, mentalità e territori” afferma Gabriele Villa, membro dell’equipaggio di ReeVo Globulo Rosso e Responsabile delle Relazioni Esterne e Sviluppo Progettuale del Sailing Team.