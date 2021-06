Regeni: padre, ‘a piccoli passi e superando ostacoli noi andiamo avanti’ (2)

(Adnkronos) – La necessità di indagare e soprattutto non dimenticare è centrale nel lavoro che stanno compiendo da “65 mesi”, come ha ricordato l’avvocato della famiglia Alessandra Ballerini, i genitori di Giulio Regeni. Insieme al padre Claudio, anche la mamma, Paola Deffendi, ha voluto ringraziare l’Università Bicocca di Milano per l’aula, che “quanto prima verremo a vedere” e per il doppio striscione sulla facciata, particolarmente apprezzato.