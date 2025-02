Reggia di Caserta: al via il bando per il nuovo impianto di irrigazione e la rigenerazione del verde

È stato pubblicato il bando di gara per i lavori di realizzazione di un impianto di irrigazione automatica e di rigenerazione dei tappeti erbosi del Parco reale e del Giardino Inglese della Reggia di Caserta, Sito riconosciuto Patrimonio Unesco. Il Parco reale, che ha un’estensione di circa 123 ettari, non dispone ad oggi di un sistema di irrigazione efficace e efficiente, spiega una nota della Reggia. Gran parte del patrimonio vegetale non è raggiunto dall’attuale infrastruttura che è, “tra l’altro, obsoleta e con un notevole impatto ambientale”. L’intervento interessa le aree dei tappeti erbosi del Parco reale – in particolare le aree del Gran Parterre, la Via d’Acqua con le “stanze del verde”, ovvero gli ampi prati circostanti – e del Giardino Inglese. In una prima fase verrà quindi portata a compimento l’attività di scavo e l’installazione di una linea principale e di un’altra secondaria, più capillare. Il progetto, ancora la nota, “è stato concepito per ottimizzare il consumo di acqua e consentire un’agevole manutenzione delle diverse aree. Requisito del nuovo impianto sarà la predisposizione di un sistema centralizzato di irrigazione a caduta che sfrutti la portata idrica dell’Acquedotto Carolino, il dislivello della Cascata Grande e la naturale pendenza del Parco reale razionalizzando, quindi, l’uso della risorsa idrica e riducendo, per quanto possibile, il ricorso all’energia elettrica. Il nuovo sistema verrà concepito per rispondere alle esigenze della complessità del Museo Verde, dalla presenza delle grandi alberature monumentali e di pregio ai tappeti erbosi e praterie, garantendo la conservazione di un patrimonio vegetale di inestimabile valore storico-culturale e botanico”. In una seconda fase, verranno eseguiti tutti gli interventi “agronomici atti a rigenerare la componente vegetale e a ripristinare l’omogeneità delle praterie”. L’appalto è stato definito con Invitalia, in collaborazione con l’Unità di Missione per l’attuazione del Pnrr e con il Servizio VIII dell’ex Segretariato generale del MiC. L’importo dei lavori è di 4.000.000,00 euro.