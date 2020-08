Reggia di Caserta, basta carrozze trainate dai cavalli: risolto il contratto con la Tnt

“Il servizio carrozze ippotrainante all’interno del Parco Reale della Reggia di Caserta, affidato dalla precedente Direzione a seguito di avviso pubblico alla società Tnt, è cessato e non avrà seguito”. Lo comunica in una nota la direzione della Reggia di Caserta. L’Istituto museale precisa altresì che accelererà “sul bando, già in fase di redazione da qualche mese, per il noleggio con conducente di golf car elettriche omologate”. “Gli elementi emersi dopo il tragico decesso di uno dei cavalli che effettuavano il servizio per conto della cooperativa, avvenuto poco prima delle 12.00 del 12 agosto scorso, impediscono – continua la nota – la prosecuzione di questa attività all’interno del Complesso vanvitelliano. Nella giornata di oggi la Direzione della Reggia di Caserta avrà un incontro con i rappresentanti della Ttn. Domani è previsto, invece, un confronto con il Garante per i diritti degli animali con il quale si avvierà un dialogo articolato nel rapporto uomo-animale all’interno del Complesso vanvitelliano. Il Museo – prosegue la nota – auspica, infatti, future progettualità e un approccio equilibrato e sostenibile sui temi ambientali”.