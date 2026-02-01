Reggia di Caserta, per Acquedotto Carolino e Sorgenti del Fizzo via ai lavori per 25 milioni di euro

“L’Acquedotto Carolino – ha affermato Tiziana Maffei, direttore della Reggia di Caserta – è stato, fin dall’inizio del mio mandato, uno dei temi prioritari da affrontare. Non solo per il suo straordinario riconosciuto valore storico e paesaggistico, ma anche, e soprattutto, come infrastruttura funzionale strategica, a lungo trascurata sotto il profilo tecnico e amministrativo. È apparso subito evidente il deficit di conoscenza, di monitoraggio e di governo del sistema, in un contesto reso ancora più critico dall’emergere delle problematiche legate alla crisi idrica. Al di là di alcuni interventi puntuali di manutenzione straordinaria effettuati in questi anni grazie a limitate risorse reperite nell’ambito dei finanziamenti Unesco, questa Direzione ha scelto di assumere la questione in modo strutturale, candidandola ai finanziamenti Pnrr. Oggi, grazie a queste risorse, possiamo finalmente trasformare un’esigenza riconosciuta da tempo in un programma organico di indagini, rilievi, progettazione e interventi”. “È un lavoro complesso e impegnativo, sotto il profilo tecnico e amministrativo, che richiede tempo, competenze e procedure rigorose: i problemi accumulati in decenni non si risolvono con soluzioni estemporanee, ma con studio, verifiche, atti formali e cantieri. Solo attraverso una conoscenza reale e scientificamente fondata è possibile garantire una gestione efficace. L’obiettivo è – ha aggiunto – assicurare tutela e funzionalità durature a questo patrimonio unico e contribuire anche a contrastare in modo più efficace usi impropri e prelievi non autorizzati della risorsa idrica, rafforzando il senso di responsabilità collettiva verso l’ecosistema”.

Al via i lavori,Opere progettate dalla Reggia di Caserta. Quattro gli interventi previsti dal Piano nazionale Ripresa e ResilienzaLe componenti progettuali sono state approvate e finanziate, tutte già cantierizzate: sistema di irrigazione dei Giardini Reali e rigenerazione delle praterie del Parco reale; restauro, recupero e valorizzazione della Via d’acqua; tutela e salvaguardia del Bosco e delle strutture architettoniche della Reale Tenuta di San Silvestro; recupero e valorizzazione delle Sorgenti del Fizzo e dell’Acquedotto Carolino. Negli ultimi giorni si è dato il via ai lavori finalizzati aldelle Sorgenti del Fizzo e dell’Acquedotto Carolino nonché delle aree paesaggistiche di pertinenza storica delle fonti. L’Acquedotto è una grande opera di ingegneria idraulica, una delle più importantiProgettato per approvvigionare la grande città che sarebbe sorta intorno alla Reggia e potenziare l’alimentazione idrica di Napoli, doveva servire anche al rifornimento idrico delle reali delizie e all’alimentazione delle fontane e dei giochi d’acqua del Parco reale della Reggia di Caserta.è tutto interrato, tranne le parti che attraversano il ponte Carlo III a Moiano, quello di Durazzano e i ponti della Valle a Valle di Maddaloni. L’acquedotto è segnato lungo il percorso da 67 torrini, destinati a sfiatatoi e ad accessi per l’ispezione.