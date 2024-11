Reggia di Caserta: pubblicato il bando di gara per il nuovo servizio di noleggio di auto elettriche per il personale

La Reggia di Caserta, nata dal sogno visionario di Carlo di Borbone, ha trasformato un intero territorio, rappresentando quel valore universale riconosciuto dall’Unesco nel 1997.

Il Parco reale, in particolare, con i suoi 123 ettari di parterre, Via d’Acqua e Bosco Vecchio, e i 23 ettari del Giardino Inglese, esprime un articolato sistema paesaggistico la cui fruizione necessita di attenzione sia in termini di sostenibilità che di accessibilità.

Quale ecosistema naturale, esso ha un effetto benefico sull’ambiente, mitigando con la sua enorme varietà botanica l’inquinamento urbano, e migliorando la qualità dell’aria del territorio circostante.

In un’ottica di salvaguardia di tale ecosistema, e in linea con i gli obiettivi dell’Agenda2030, la Direzione della Reggia di Caserta ha deciso che i dipendenti del Complesso vanvitelliano, nello svolgimento del servizio di tutela, accoglienza e vigilanza, utilizzino, per tutta l’estensione del Parco, esclusivamente forme di mobilità green mediante veicoli elettrici omologati.

La Reggia di Caserta ha bandito la nuova gara a evidenza pubblica per l’attuazione di tale attività. La procedura di gara ha per oggetto il servizio di noleggio di veicoli elettrici omologati – quadricicli a due e quattro posti – senza conducente, per i dipendenti in servizio nel Parco reale. Il servizio include la manutenzione ordinaria, straordinaria oltre a una serie di altri servizi connessi.

Come per tutti i servizi attivati e rinnovati dal Museo, attenzione viene posta anche all’estetica e all’immagine coordinata. Tutti i mezzi dovranno essere brandizzati con il logo della Reggia di Caserta, con l’obbligo di mantenerne il perfetto decoro, la funzionalità e la qualità per tutta la durata del servizio di noleggio.

Il valore complessivo della procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara, tramite RDO aperta, è pari a 118.800,00 euro per la durata di 36 mesi.

La scadenza per la partecipazione al bando è alle ore 12 del 9 dicembre. La gara sarà svolta tramite piattaforma telematica MePa.

Tutte le informazioni e i documenti della procedura sono disponibili al seguente link: Tutte le informazioni e i documenti della procedura sono disponibili al link