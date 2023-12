Reggia Outlet, impatto economico, sinergie a sostegno di sport e cultura

Analisi dell’impatto economico, dell’occupazione e analisi delle tendenze di acquisto; promozione della cultura e dello sport: è questa la sintesi dei temi su cui ha investito nel 2023 La Reggia Designer Outlet del gruppo McArthurGlen, il più grande del Sud Italia, con una superficie di vendita totale di oltre 32.000 mq. Non solo shopping dunque, ma un lavoro di sinergie e investimenti sul territorio per fare del Centro un punto di riferimento per tutta l’economia locale.

La crescita

Un impegno costante che viene premiato dai risultati: se già l’anno 2022 aveva visto il ritorno ai livelli pre-pandemia sia per presenze che per fatturato, con le previsioni sulla chiusura del 2023 questa tendenza positiva viene confermata da un’ulteriore crescita: i dati dichiarano un aumento pari al 5% per ciò che concerne il fatturato e un incremento del 3% sul numero di visitatori, che si avvicina ai 4,5 milioni di presenze. Una crescita costante frutto di un grande lavoro di cura della qualità dell’offerta e dei servizi; sostenuta da numerose iniziative rivolte ai consumatori tra promozioni e sconti dedicati.

L’impatto sul territorio

Il successo del Designer Outlet campano porta con sé ricadute non trascurabili sull’intera economia locale, così come è stato analizzato da una ricerca che La Reggia, insieme agli altri 4 outlet italiani del Gruppo (Serravalle, Noventa di Piave, Castel Romano e Barberino), ha commissionato a Prometeia. L’indagine ha analizzato per il triennio 2019-2022 l’impatto dell’attività sul territorio di riferimento, prendendo in considerazione non solo i flussi turistici e gli occupati diretti, ma analizzandone l’impatto nel sistema economico locale. I dati hanno preso in considerazione tre fattori: l’impatto diretto, cioè valore aggiunto e occupazione generati all’interno de La Reggia; impatto indiretto, cioè valore aggiunto e occupazione che si genera lungo la filiera grazie agli acquisti di beni e servizi effettuati presso gli outlet e impatto indotto cioè valore aggiunto e occupazione che si creano grazie ai consumi dei dipendenti del Centro e dei dipendenti delle imprese produttrici di beni e servizi delle filiere interessate. I risultati della ricerca dimostrano la crescita dell’incidenza sul territorio e ad esempio che per ogni 100 euro di spesa all’interno de La Reggia si creano 44 euro di valore aggiunto che rimangono nel sistema economico locale, 65 che rimangono in Provincia di Caserta e 82 in Campania. Il valore aggiunto generato complessivamente in Campania ammonta a 155 mln €. Per ogni euro di valore aggiunto generato direttamente nel sistema economico locale se ne creano ulteriori 1,3 in altri settori e territori della Campania per un indice di diffusione pari a 2,3.

L’occupazione

All’interno del sistema economico locale, il Centro sostiene complessivamente 1.218 unità di lavoro che valgono l’1,2% del totale occupazione economia. L’occupazione che viene sostenuta complessivamente in Campania ammonta a 1951 unità. Il valore aggiunto e gli occupati sostenuti dal centro di La Reggia sono aumentati nel corso dell’ultimo quadriennio: rispetto al 2019 sono stati creati 54 nuovi posti e sono stati generati 4 milioni di euro di valore aggiunto addizionale nella regione Campania. Sostenere la comunità locale favorendo crescita economica anche attraverso il lavoro è uno dei temi cari al gruppo McArthurGlen che nel mese di ottobre ha promosso un Talent Day in collaborazione con Infojobs, la piattaforma leader in Italia per la ricerca di lavoro online. La giornata ha visto la partecipazione di oltre 100 candidati che, dopo aver frequentato un webinar sulla realizzazione di un curriculum efficace e sull’insegnamento di come presentarsi al meglio, hanno sostenuto brevi colloqui con rappresentanti delle aziende. Il 67 % dei brand ha assunto.

La cultura: piazza Carlo di Borbone e il Teatro San Carlo

L’amore per la comunità è al centro di un’altra iniziativa avviata nel corso di quest’anno che proseguirà per tutto il 2024: la riqualificazione da parte de La Reggia Designer Designer Outlet della più grande piazza italiana, Piazza Carlo di Borbone, il biglietto da visita della città di Caserta oltre che la via di accesso alla Reggia Vanvitelliana, Patrimonio Unesco. A seguito di un accordo con il sindaco di Caserta Carlo Marino e con il direttore della Reggia di Caserta Tiziana Maffei, il Centro del Gruppo McArthurGlen ha preso in carico i lavori per la manutenzione ordinaria dell’area verde che prevede la cura di alberi ad alto fusto, cespugli, piante, arbusti, nonché la manutenzione e la potatura degli stessi. Per il terzo anno consecutivo si rinnova il sodalizio de La Reggia Designer Outlet con il Teatro San Carlo di Napoli, il più antico teatro d’opera attivo al mondo. Una partnership basata sulla condivisione di valori importanti come l’impegno culturale e la responsabilità nei confronti del territorio. Anche per il 2024 la partnership tra La Reggia Designer Outlet e il Teatro di San Carlo si rifletterà in una serie di iniziative e proposte sia presso il Centro che presso il Teatro. Anche per il prossimo anno è confermato lo spettacolo suggestivo dell’esibizione del Coro di voci bianche del Teatro in occasione dell’avvio delle celebrazioni natalizie. Per tutto il 2024 la collaborazione vedrà un calendario di appuntamenti e attività condivise per promuovere l’arte teatrale all’interno de La Reggia e promozioni e sconti riservati agli ospiti del teatro.

Lo Sport

Lo sport come strumento per veicolare valori positivi è da sempre al centro degli interessi del Designer Outlet campano del Gruppo McArthurGlen: già nel 2021 ha sostenuto la squadra di calcio femminile della città di Napoli, dal 2023 promuove la JoyRun, una competizione podistica che attraversa i giardini monumentali della Reggia di Caserta e allo sport dedica all’interno del centro la Sport week, una settimana in cui è possibile avvicinarsi a molteplici discipline sportive e usufruire di sconti e promozioni speciali. Dalla stagione 2023/2024 La Reggia Designer Outlet ha scelto di sostenere la JuveCaserta201 il club bianconero che rappresenta la storia del basket campano. Il basket è uno sport di squadra in cui impegno, costanza e dedizione sono gli elementi chiave per raggiungere buoni risultati, gli stessi valori che La Reggia porta avanti con numerose iniziative sul territorio, per supportare soprattutto le nuove generazioni. La partnership prevede, oltre al logo sulle maglie da gioco, anche visibilità a bordo campo e la main sponsorship delle squadre giovanili.

L’analisi DOXA

La customer experience costituisce il cuore dell’offerta degli outlet McArthurGlen, una filosofia sostenuta da investimenti consistenti negli ultimi anni. I consumatori sono ancora fortemente legati al negozio fisico che considerano fondamentale nell’esperienza d’acquisto. La conferma arriva dal report McArthurGlen 2003-2023 Fashion Inside, realizzato in collaborazione con Doxa, il primo osservatorio McArthurGlen sui consumi sviluppato attraverso una ricerca BVA DOXA sul ruolo del retail fisico e sul comportamento d’acquisto dei consumatori italiani. Dall’analisi emerge che lo shopping a La Reggia Designer Outlet è considerata un’esperienza leisure che non si esaurisce nell’acquistare capi di alta qualità a prezzi ridotti, ma rappresenta un’esperienza più completa. La formula vincente della Reggia e di tutti i Designer Outlet attira visitatori da tutto il mondo, offrendo non solo lo shopping delle migliori firme internazionali e del Made in Italy, ma anche una vasta gamma di servizi, dalla ristorazione agli spazi dedicati al tempo libero per tutte le età. In questa esperienza di acquisto nel negozio fisico rimane centrale la funzionalità: risulta vincente la possibilità di provare i capi e la possibilità di trovare in negozio occasioni inaspettate e vantaggiose, la disponibilità immediata dei capi acquistati e l’esperienza sensoriale del toccare con mano i tessuti e osservare dettagli e finiture. Riuscire a ‘fare l’affare’ attraverso sconti e saldi è fonte di grande soddisfazione per il 54% dei campani (rispetto al 59% del dato nazionale). Emerge, anche se in modo meno marcato rispetto ad altre regioni, la preferenza per capi che valorizzino la figura e facciano sentire a chi li indossa a proprio agio piuttosto che la rincorsa a tutti i costi dell’ultima moda (55% vs 59% della media nazionale). Per la metà dei campani l’abbigliamento deve fare eco alla propria personalità (vs 56% del dato nazionale), è importante avere un look adatto ad ogni occasione e contesto (47%), e più che nel resto d’Italia sono attenti all’acquisto di abbigliamento di brand di lusso (30% vs 21% della media nazionale). Inoltre, ai Designer Outlet viene riconosciuto in misura significativa un posizionamento vicino ai temi della sostenibilità: acquistare capi di collezioni precedenti è considerato un modo per ridurre gli sprechi del 52%.

McArthurGlen Group

Il Gruppo McArthurGlen, leader europeo nella proprietà, nello sviluppo e nella gestione di Designer Outlet, è stato fondato in Europa da Kaempfer Partners nel 1993. Pioniere dei Designer Outlet in Europa, McArthurGlen ha da allora sviluppato 685.000 mq di spazi commerciali. Attualmente, l’azienda gestisce 25 designer outlet in 8 Paesi: Austria, Canada, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito, con un fatturato totale annuo di 5 miliardi di euro. I centri ospitano alcuni tra i marchi di lusso e premium più ricercati e offrono a oltre 100 milioni di clienti, amanti della moda, risparmi tutto l’anno in vivaci ambienti dedicati allo shopping all’aria aperta. Nel 2013, McArthurGlen è diventata una joint venture tra Kaempfer Partners e Simon Property Group Co. (NYSE SPG), leader mondiale nella proprietà di centri commerciali, gastronomici, di intrattenimento e destinazioni a uso misto. Nell’aprile 2023 il Gruppo ha aperto il suo nuovo centro, il McArthurGlen Designer Outlet Paris-Giverny, per servire al meglio gli appassionati di moda a ovest di Parigi.