Reggia Outlet per il sociale: domani maxi partita di Monopoly per la Scintilla Onlus

Un gioco, il più amato di sempre, per sostenere i progetti de La Scintilla Onlus di Napoli. Martedì 7 febbraio La Reggia Designer Outlet porterà il suo Monopoly in edizione speciale e Mr Monopoly in persona tra i ragazzi della Onlus napoletana per una grande partita a misura umana. Si giocherà su un mega tabellone di 8 metri per 8, con dadi giganti e per pedine ci saranno i ragazzi stessi de La Scintilla. La giornata di gioco inizierà alle ore 11:00 al complesso sportivo Kodokan presso il Real Albergo dei Poveri che ospita le attività motorie della Onlus.

La Scintilla, fondata nel 1989, nasce per favorire la crescita e l’inclusione sociale e lavorativa di giovani adulti con disabilità psico-motorie. È una “comunità” formata da persone con disabilità, dai loro familiari, dagli amici, dai volontari e dagli operatori che condividono uno spirito di reciproca accoglienza e amicizia. Con questo spirito è stata pensata la giornata del 7 febbraio e l’impegno de La Reggia Designer Outlet che, attraverso il gioco del Monopoly, vuole contribuire ad un momento di condivisione, aggregazione e divertimento. La Reggia Designer Outlet donerà inoltre una serie di Monopoly in edizione speciale e limitata all’Associazione che avrà la possibilità di raccogliere donazioni e fondi a sostegno dei tanti progetti che porta avanti: laboratori didattici, teatro, musica, corsi di formazione, sport e tempo libero. Tutte le modalità per sostenere lascintillaonlus sul sito ufficiale

<<Realizzare un’edizione personalizzata del Monopoly per noi è stata una gioia – dichiara Fabio Rinaldi, centre manager de La Reggia Designer Outlet – non solo perché si tratta di uno dei giochi da tavolo più amati al mondo, che da sempre unisce intorno ad un tavolo generazioni di persone, ma anche perché ci ha consentito di portare un po’ di spensieratezza in tante famiglie. Questa giornata per La Scintilla completa un’iniziativa a cui teniamo tanto. La Reggia e McArthurGlen sono da sempre molto attente al sociale, ci piace poter sostenere le associazioni che lavorano sul nostro sul territorio e martedì 7 saremo felici di giocare con i ragazzi de La Scintilla e sostenere la mission dell’associazione>>.

“Ringraziamo La Reggia per l’attenzione che ha voluto offrire alle nostre iniziative – conclude Vito Gagliardo, presidente dell’Associazione La Scintilla – e soprattutto perché è proprio attraverso una rete di accoglienza sincera che si creano i presupposti per la piena partecipazione delle persone con disabilità come tutti al mondo di tutti”.