Reggia Outlet, quattro giorni di sconti straordinari: da giovedì a domenica torna il Black Friday summer edition

Quattro giorni di sconti straordinari, promozioni esclusive e fino ad esaurimento scorte: succede a La Reggia Designer Outlet del Gruppo McArthurGlen, il più grande outlet del Sud Italia. Da giovedì 30 maggio e fino a domenica 2 giugno in oltre 100 negozi del polo dello shopping saranno attive promozioni speciali con sconti fino al 50% del prezzo outlet.

Sono numerosi i brand che aderiscono all’iniziativa: Armata di Mare, Brooks Brothers, Coach, Columbia, Fracomina, Gap, Geox, Gutteridge, Harmont & Blaine Jeans, Levi’s, Liu Jo, Michael Kors, Outly, Primigi, Sundek, Tommy Hilfiger, Twinset, Vans e molti altri.

Ai membri del McArthurGlen Club, il programma di affiliazione che consente di creare un profilo personale a cui accedere tramite App, sono riservate ulteriori opportunità di risparmio. Gli iscritti al Club potranno accedere con un giorno di anticipo alle promozioni usufruendo già da mercoledì 29 Maggio di tutte le promozioni attive.

Con una superfice di vendita totale di oltre 32.000 mq e un parcheggio con oltre 3.300 posti auto, oltre 160 negozi dei più celebri marchi della moda italiana ed internazionale, a cui si aggiungono 7 tra bar e ristoranti, La Reggia Designer Outlet è la destinazione più amata dagli amanti dello shopping. Gli ospiti del centro McArthurGlen possono usufruire dei numerosi servizi loro riservati: dallo spazio dedicato ai bambini al noleggio passeggini, dal deposito caschi ad un’area dedicata ai cani, dai punti di ricarica per veicoli elettrici ai carica batterie portatili.

McArthurGlen Group

Il Gruppo McArthurGlen, leader europeo nella proprietà, nello sviluppo e nella gestione di Designer Outlet, è stato fondato in Europa da Kaempfer Partners nel 1993. Pioniere dei Designer Outlet in Europa, McArthurGlen ha da allora sviluppato 685.000 mq di spazi commerciali. Attualmente, l’azienda gestisce 25 designer outlet in 8 Paesi: Austria, Canada, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito, con un fatturato totale annuo di 5 miliardi di euro. I centri ospitano alcuni tra i marchi di lusso e premium più ricercati e offrono a oltre 90 milioni di clienti, amanti della moda, risparmi tutto l’anno in vivaci ambienti dedicati allo shopping all’aria aperta. Nel 2013, McArthurGlen è diventata una joint venture tra Kaempfer Partners e Simon Property Group Co. (NYSE SPG), leader mondiale nella proprietà di centri commerciali, gastronomici, di intrattenimento e destinazioni a uso misto. Come parte della sua continua espansione, McArthurGlen aprirà un suo nuovo centro all’inizio del 2023: Paris-Giverny, il primo e unico Designer Outlet di lusso a ovest di Parigi.

Per ulteriori informazioni www.mcarthurglengroup.com