Regime fiscale con aliquota unica: caratteristiche, accesso e gestione amministrativo-contabile agevolata

Negli ultimi anni sono sempre più le partite IVA che scelgono di aderire al Regime fiscale con aliquota unica, meglio noto come regime forfettario. Questo regime prevede un’imposizione sostitutiva unica del 5% per i ricavi e compensi entro i 85.000 euro annui.

I dati dell’Agenzia delle Entrate confermano come il regime forfettario stia riscuotendo un successo crescente. Basti pensare che nel 2019 avevano aderito a questo regime circa 1,6 milioni di contribuenti. Un anno dopo, nel 2020, il numero è salito a 1,9 milioni, mentre nel 2021 si è raggiunta quota 2,4 milioni di adesioni.

Le ragioni di questa tendenza sono facilmente comprensibili. Rispetto al regime ordinario, quello forfettario consente un considerevole risparmio di tempo e denaro, grazie alla semplificazione degli adempimenti fiscali e contributivi. Non a caso sempre più liberi professionisti, artigiani e piccoli imprenditori scelgono questa opzione.

Regime fiscale con aliquota unica: Regime forfettario e condizioni per accedervi

Il Regime fiscale con aliquota unica, conosciuto anche come “Regime forfettario”, prevede per i soggetti che rispettano determinati requisiti di accesso l’applicazione di un’imposta sostitutiva unica pari al 15% sui ricavi annui.

Tale regime nasce con l’intenzione di semplificare gli adempimenti per le piccole attività e favorire il loro avvio mediante una tassazione agevolata. Per accedere al Regime forfettario, come definito dall’art. 1 commi da 54 a 89 della Legge 190/2014 e successive modifiche e integrazioni apportate dalla Legge n.208 del 28 dicembre 2015, i soggetti IVA devono soddisfare i seguenti requisiti: aver conseguito ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro annui; non aver partecipato ad altri soggetti nell’anno precedente; non possedere partecipazioni in società che esercitano attività di impresa.

Il regime fiscale con aliquota unica prevede l’esclusione dagli oneri deducibili e dalle spese di ammortamento, mantenendo però il diritto all’utilizzo del costo analitico dei beni. Sono ammessi alcuni regimi forfettari di costi e spese standard, come ad esempio il regime dei corrispettivi o criteri analitici semplificati.

Non è invece prevista la deduzione dell’Irap, né dei contributi previdenziali. L’applicazione dell’aliquota unica del 15% è calcolata sul reddito complessivo annuo determinato applicando all’ammontare dei ricavi percepiti una percentuale di costi forfetari variabili a seconda del codice Ateco di appartenenza, senza la possibilità di deduzione ulteriori oneri e spese.

Il Regime fiscale con aliquota unica offre un’interessante opportunità di semplificazione contabile e fiscale soprattutto per le nuove attività, anche se richiede il rispetto di precisi requisiti di accesso e modalità di determinazione e tassazione del reddito d’impresa conseguito.

Sistema ad aliquota unica: Gestione fiscale e amministrativa del regime a tassazione agevolata

Il sistema ad aliquota unica, noto anche come regime fiscale a tassazione agevolata, comporta specifiche modalità di gestione amministrativa e adempimenti fiscali dedicati.

Il regime fiscale con aliquota unica consente innanzitutto l’applicazione di un’imposta sostitutiva unica al 15% anziché Irpef e Irap sul reddito d’impresa. Non è prevista la presentazione della dichiarazione IVA né la liquidazione periodica. Al fine di beneficiare del regime agevolato è necessario emettere fatture con indicazione della dicitura “Regime fiscale agevolato ex art. 1 c. da 54 a 89 L. 190/2014”.

Coloro che aderiscono al regime devono altresì presentare annualmente la dichiarazione dei redditi persone fisiche integrandola con l’apposito frontespizio RM, al fine di comunicare i ricavi/compensi conseguiti nell’anno nonché la scelta del coefficiente di redditività. Eventuali importi a credito emergenti dalla dichiarazione possono essere solo riportati a nuovo negli anni successivi.

L’adesione comporta inoltre specifici obblighi contabili, quali la tenuta delle scritture in forma semplificata e della documentazione ai fini antiriciclaggio. Diventa invece facoltativa la tenuta del registro IVA, degli acquisti e delle cessioni. Restano ferme le diverse dead line per gli adempimenti periodici (IRAP, IVA). Il regime fiscale con aliquota unica semplifica gli oneri amministrativi ma richiede una gestione dedicata che rispetti i requisiti previsti dalla normativa.