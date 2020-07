Regime Pex e valutazione delle partecipazioni: cosa cambia con la riforma Ires

di Riccardo Di Biase*

A seguito della riforma attuata dal D.Lgs 344/2003 il legislatore tributario ha introdotto delle modifiche normative relative alla fiscalità delle partecipazioni con l’introduzione dell’istituto della partecipation exemption (PEX) prevista dall’art. 87 del TUIR. Tali modifiche, si intrecciano con altri due grandi istituti quali il regime di trasparenza fiscale delle società di capitali partecipate da altre società di capitali (cosiddetta grande trasparenza) e il consolidato fiscale previsti rispettivamente dagli art. 115 e 117 del TUIR.

La prima fra le grandi novità fiscali apportate dalla riforma ha riguardato le operazioni sulle partecipazioni che non comportano una realizzazione delle stesse, ossia le svalutazioni e rivalutazioni. Precedentemente alla modifica normativa, ai sensi della Legge 265/2002, le minusvalenze non realizzate sulle partecipazioni erano considerate operazioni fiscalmente rilevanti, ragione per cui incidevano sul costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni che costituivano “immobilizzazioni finanziarie”. La ratio del Legislatore risiedeva nel fatto che la svalutazione rilevante fiscalmente era l’unico modo di rappresentare le perdite della società partecipata. Così, nel caso di successiva cessione delle partecipazioni, i minusvalori non realizzati sarebbero potuti essere ripresi a tassazione qualora il corrispettivo pattuito non avesse rilevato una minusvalenza reale del valore di carico iniziale della partecipazione stessa, realizzando quindi una plusvalenza totalmente imponibile ai sensi dell’art. 86 TUIR che avrebbe compensato il beneficio derivante da una precedente svalutazione deducibile della partecipazione. Per la stessa ragione, le rivalutazioni delle partecipazioni operate in bilancio effettuate in virtù della rilevazione di plusvalori latenti che rappresentano, di fatto, un maggior valore della rispettiva quota di pertinenza del patrimonio netto della società partecipata, erano considerate rivalutazioni imponibili per cui, a seguito della cessione, il prezzo pagato dall’acquirente avrebbe potuto non tenere conto dei plusvalori sulla partecipazione rilevati in bilancio generandosi una minusvalenza interamente deducibile ex art. 101 TUIR che avrebbe compensato la tassazione operata in precedenza sulla rivalutazione. Con decorrenza dal 2004, invece, non è più possibile operare svalutazioni e rivalutazioni delle partecipazioni fiscalmente rilevanti.

Con l’introduzione del regime PEX e della disciplina della trasparenza fiscale delle società di capitali si è assistito alla modifica del regime impositivo delle partecipazioni. La “partecipation exempion” si innesta a seguito della riforma del regime impositivo dei dividendi al fine di evitare la doppia imposizione economica e tenendo conto che le ragioni del normatore erano quelle di equiparare il regime impositivo delle plusvalenze da cessione di partecipazioni a quello dei dividendi percepiti dalla gestione della stessa. L’art. 87 TUIR, quindi, riflette la uguale natura dei dividendi e plusvalenze in quanto le plusvalenze rappresentano, di fatto, utili già assoggettati a tassazione o che saranno assoggettati a tassazione in capo alla società che li produrrà (motivo per il quale in origine l’esenzione era totale). Tuttavia, è evidente che l’equiparazione delle plusvalenze ai dividendi avviene solo nel rispetto dei requisiti previsti dall’art.87 TUIR. Ciò in quanto il legislatore ha voluto stabilire quali partecipazioni avessero requisiti di stabilità tali da rappresentare la ricchezza già prodotta dalla società e quindi già assoggettata a tassazione sotto forma di utili. Andando più in dettaglio nell’analisi della norma, l’art. 87 TUIR prevedeva per le imprese soggette all’imposta sul reddito delle società l’esenzione totale dalla tassazione sulle plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni al ricorrere di determinati requisiti, e per simmetria, la totale indeducibilità delle minusvalenze con gli stessi requisiti. In seguito, il legislatore ha previsto una percentuale di esenzione da tassazione nella misura del 95% (imponibile 5%) della plusvalenza realizzata allineando la tassazione dei dividendi percepiti a quella delle plusvalenze, presupponendo una quota forfettaria di deducibilità dei costi nella misura del 5% connessi alla cessione della partecipazione che trova quindi riscontro in una parziale imponibilità delle plusvalenze.

Nel caso delle minusvalenze realizzate su partecipazioni rientranti nell’art. 87 TUIR la totale indeducibilità si riflette nel fatto che i costi connessi alla cessione delle partecipazioni, che sono interamente indeducibili ai sensi dell’art. 109 TUIR in quanto “esenti” e non “esclusi”, sono stati dedotti parzialmente nella misura forfettaria del 5% e quindi la minusvalenza realizzata risulta essere interamente indeducibile. Con la riforma Ires allora, il legislatore tributario si è trovato di fronte all’esigenza di garantire una certa sistematicità alle norme in tema di valutazione delle partecipazioni. L’introduzione del regime PEX, quindi, ha portato ad una revisione delle minusvalenze e plusvalenze non realizzate ma frutto di una mera valutazione. Evidentemente, se il legislatore avesse mantenuto inalterata la rilevanza fiscale delle valutazioni delle partecipazioni, nell’eventualità di una successiva cessione della partecipazione, la valutazione precedentemente dedotta o tassata sarebbe potuta non essere riassorbita da plusvalenze imponibili o minusvalenze deducibili qualora ci si sia trovati in presenza di partecipazioni con i requisiti PEX ed incorrendo così nella fattispecie della doppia imposizione o deduzione.

Con l’art. 87 del TUIR, quindi, il normatore fiscale ha ritenuto opportuno modificare la disciplina della fiscalità delle partecipazioni portando ad una totale irrilevanza fiscale dei plus o minusvalori non realizzati sulle partecipazioni.

*Commercialista in Napoli