Regina Elisabetta, Caprarica a Fanpage.it: Situazione grave. Che succederà? Tre giorni di stop, poi corona a Carlo

A Fanpage.it il giornalista Antonio Caprarica, volto noto della Rai ed esperto della famiglia reale, ha spiegato che la pubblicità dell’annuncio riguardante le condizioni della Regina Elisabetta ci fa capire quanto grave sia in questo momento la situazione. “Le sue condizioni sono critiche. I familiari sono stati convocati a Balmoral per quello che sembra essere l’ultimo saluto. Carlo ovviamente accoglierà la Corona così come previsto e fra qualche mese si parlerà dell’incoronazione”. “Per tre giorni Londra sarà completamente bloccata, si fermeranno tutte le attività, poi ci saranno comunque mesi di lutto nazionale tra la morte della sovrana e il nuovo insediamento. Nessuno sa quando sarà incoronato ufficialmente Carlo, quello che è certo è che sarà Re subito dopo il decesso della madre. Non ci sarà un seggio vacante”. “London Bridge è il nome in codice assegnato alla Regina e il piano segna semplicemente le procedure da seguire post morte. Si tratterà di un funerale simile a quello che abbiamo avuto per la principessa Diana, ma sarà ovviamente più solenne e maestoso. La bara sarà esposta nella Westminster Hall: per la Regina madre l’esposizione fu di due giorni. Tenendo conto della popolarità di Elisabetta, dobbiamo immaginare una cosa del genere con un grande afflusso di persone”. “Dopo la morte della regina sarà consegnato a Carlo un nuovo bastone simbolo dell’autorità legale e sarà annunciato il decesso di Elisabetta con la formula classica: “La regina è morta, viva il re”. Questo perché, come dicevo poco prima, non può esserci un seggio vacante. Carlo sarà re subito dopo la morte della madre, anche se l’incoronazione ufficiale ci sarà tra diversi mesi. Il Principe terrà la sua prima riunione con i consiglieri reali appena concluse le cerimonie funebri. A quel punto inizierà l’iter per l’insediamento con conseguente cerimonia ufficiale sulla quale però non abbiamo certezze”.