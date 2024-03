Regionali Abruzzo, Marsilio in testa a inizio scrutinio. Cala l’affluenza:-1%

Roma, 10 mar. (askanews) – Il governatore uscente di centrodestra dell’ Abruzzo Marco Marsilio è in testa a inizio scrutinio nelle regionali abruzzesi. Marsilio nel secondo exit poll dell’istituto Noto per Rete 8-Il Centro ha staccato lo sfidante di centrosinistra Luciano D’Amico. Marsilio è dato fra 50,5% e 54,5%. D’Amico si attesta in una forbice fra il 45,5% e il 49,5%.Quanto ai partiti, l’insieme delle forze di centrodestra è dato fra il 49,5% e il 53,5% mentre quello delle forze di centrosinitra fra 46,5% e il 50,5%.

Quanto all’affluenza, in Abruzzo a chiusura seggi è risutata in calo rispetto alle regionali 2019: 51,86% contro 53,15% di cinque anni fa. Un aumento di un punto e mezzo dell’astensionsimo registrato a fine giornata e in controtendenza con le rilevazioni delle 12 e delle 19 che avevano invece fatto registrare maggiore partecipazione rispetto agli stessi orari nel voto delle scorse regionali.