Regionali: Bellanova, ‘doppia preferenza di genere da subito’

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Non sarebbe solo una beffa, sarebbe un imbroglio a danno della democrazia e della partecipazione, che sono il presupposto perché le elezioni garantiscano rinnovamento nelle classi dirigenti e migliore riconoscimento tra chi elegge e chi viene eletto. La parità nelle liste con doppia preferenza di genere deve accadere in Puglia, nelle Regioni che si accingono al voto e che non hanno ancora adeguato le loro leggi regionali alla norma nazionale, già dalla prossima tornate elettorali. Non aspettare 5 anni, prendendo in giro le donne”. Lo afferma Teresa Bellanova, capodelegazione di Italia viva al governo, di fronte all’ipotesi che in Puglia la norma possa essere approvata dal Consiglio regionale, ma con il rischio di entrata in vigore solo tra 5 anni.