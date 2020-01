Regionali, cambi di casacca in Consiglio: Piscitelli passa col centrodestra

Una posizione annunciata il 24 dicembre scorso, con il voto negativo alla legge di bilancio di regionale, ma ufficializzata nel corso di un brindisi di Capodanno in un grande hotel di Caserta. Alfonso Piscitelli, consigliere regionale ed ex sindaco di Santa Maria a Vico, abbandona la coalizione di centrosinistra che sostiene la giunta di Vincenzo De Luca e, a 5 mesi dalle elezioni regionali, passa con il centrodestra. Piscitelli ha dato vita a un simbolo, “Campania in Movimento”, che “sara’ una lista civica presente in tutte e 5 le province” come “risorsa aggiuntiva della coalizione vincente, quella di centrodestra”. Al brindisi di fine anno con gli elettori, di fianco a Piscitelli, c’era infatti anche Stefano Caldoro, capo dell’opposizione in Consiglio regionale indicato da Forza Italia come candidato alla presidenza della Regione Campania. “A Caserta con Alfonso Piscitelli ed una comunita’ vera. Alfonso mette in campo coerenza e idee. Un bel brindisi, grande partecipazione”, ha scritto Caldoro in un post su Facebook. Oltre all’ex governatore campano, Piscitelli ha voluto ringraziare anche Valentino Grant, eurodeputato della Lega, che aveva personalmente sostenuto alle europee dello scorso anno. Alfonso Piscitelli era stato eletto nel 2015 con la lista Campania in Rete a sostegno dell’attuale governatore del Pd Vincenzo De Luca ed ha fatto parte del gruppo consiliare “De Luca Presidente” di cui fanno parte alcuni fedelissimi del presidente della Regione come Luca Cascone e Carmine De Pascale.