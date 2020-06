Regionali Campania, Salvini: Credo nella candidatura di Caldoro

“Credo nella candidatura di Caldoro e soprattutto nella squadra. Un singolo da solo non vince”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un incontro a Castel Volturno (Caserta), sulla candidatura di Stefano Caldoro per il centrodestra alle prossime elezioni regionali in Campania. Proprio Caldoro, questa mattina a Napoli, presenterà la sua candidatura. La Lega, nei giorni scorsi, aveva proposto un nome alternativo a quest’ultimo. “Noi siamo pronti. In Campania c’è tanta voglia di cambiamento. – evidenzia Salvini – Ci presentiamo qui in Campania per la prima volta, non abbiamo mai amministrato mai nemmeno la portineria della Regione”. Il leader della Lega ricorda che il “nostro invito sulle liste pulite è stato accolto”. Proprio su questo punto, parla del passo di lato fatto da Armando Cesaro, il quale ieri ha dichiarato di non candidarsi alle prossime regionali: “Onore delle armi a Cesaro. Apprezzo la sua scelta”.