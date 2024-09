Regionali, Costa e la candidatura in Campania: Ci sto se viene dal basso

Il vicepresidente della Camera Sergio Costa potrebbe essere il prossimo candidato alla presidenza della Regione Campania. Voci lo danno, infatti, come probabile successore di Vincenzo De Luca, almeno ai nastri di partenza delle elezioni.

“Io come tutti i politici sono a disposizione della mia Regione, ma non alzerò mai un gomito o la voce, non farò mai a sgomitate per una funzione che invece deve nascere dal basso – precisa l’ex ministro – Se questo ruolo e questa funzione la si vuole dal basso è ovvio che qualsiasi politico come me sarebbe onorato, lo considera un privilegio, altrimenti vado per la mia strada tranquillamente”.

Costa parla a margine della “Fiera del Libro di Napoli, Ricomincio dai Libri” in corso all’Archivio di Stato di Napoli. “Per quanto riguarda me stesso faccio una considerazione molto chiara, molto limpida – dice – Io oggi faccio il vicepresidente della Camera, ho una mia storia personale da ex ministro e da generale di corpo d’armata dei Carabinieri, per cui se il territorio e la politica del territorio ritiene che sia utile ci sono, altrimenti proseguirei la mia vita”.