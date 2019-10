Regionali, Costalli (Mcl): Sosteniamo Severino Nappi

“Noi sosteniamo la candidatura alla presidenza della Regione Campania di Severino Nappi che riteniamo possa essere una prospettiva per questo territorio”. Lo ha ribadito Carlo Costalli, presidente nazionale di Mcl a margine della consegna del ‘Premio Sepe’, in relazione ad una possibile candidatura dell’ex assessore regionale della giunta di centrodestra presieduta da Stefano Caldoro. “Riteniamo – ha aggiunto – che sia necessario un cambiamento importante e che ci sia un maggiore collegamento con un blocco sociale, moderato e riformista che sta crescendo in Campania”.