Regionali, da Mastella stop a Caldoro: Decidano le Primarie

“Per vincere risulta essenziale il dato dell’unità, altrimenti tutto verrà messo in discussione per la presenza di tantissime liste civiche”. Lo dice il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, commenta i risultati del sondaggio sulle prossime regionali da lui commissionato ad Antonio Noto. “L’altro dato stupefacente – continua Mastella – è il risultato che mi riguarda anche se non ho endorsement da nessuno. Cioè Caldoro è il candidato di tutti e io prendo il suo stesso quoziente di consenso in Regione. Questo mi pone nella condizione di chiedere con forza le primarie e all’interno delle primarie di candidarmi. Stavolta non si sfugge, nessuno può far finta di non sentire”. “Pieno rispetto dei leader della maggioranza – prosegue – che scaturirebbe da questo tipo di indicazione, ma è opportuno anche ascoltare i territori, altrimenti si rischia in maniera clamorosa”. “La mia opinione è che si deve aspettare per decidere per davvero a partire dal primo di febbraio, dopo le elezioni in Emilia Romagna che saranno una Stalingrado, una battaglia decisiva in cui chi perde si deprime e chi vince si esalta e questo avrà conseguenze a livello nazionale”, conclude Mastella.