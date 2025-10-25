Regionali, De Luca: “A testa alta” per evitare che la Campania torni nella palude

“Se posso permettermi, dico a quelli che non hanno un orientamento a votare le forze politiche tradizionali di centro, destra e sinistra, che offriamo una lista che si chiama ‘A testa alta’, in cui non c’è il mio nome ma raccoglie quella parte di amministratori e di cittadini che per 10 anni ci hanno dato una mano”. È l’invito rivolto dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca a votare, alle prossime regionali, la lista di sua emanazione a sostegno del candidato della coalizione di centrosinistra.

“Questa lista – ha spiegato De Luca – è rivolta a quelli che vogliono far continuare il lavoro di questi anni, che non vogliono far tornare indietro la regione e vogliono avere una collocazione di assoluta autonomia e libertà, perché non intendono aderire ad alcuna forza politica. Mi auguro – ha proseguito – che chi vuole far andare avanti la regione e non vuole farla tornare nella palude di dieci anni fa, dia una mano ai candidati di ‘A testa alta’”.

Il governatore si è poi soffermato sul rischio astensionismo. “Mi auguro che non ci sia un livello di astensione drammatico – dice – perché rischiamo di avere una percentuale di votanti che arrivi poco sopra il 40 per cento e non è mai un bene per la vita democratica”.

Ha aggiunto: “Credo che sia doveroso, nelle mie funzioni di presidente della Regione, fare gli auguri di buon lavoro a tutti i candidati. Mi auguro che sia una campagna elettorale civile e soprattutto rispettosa della verità. Ho già visto qualche accenno di strumentalizzazione, di falsificazioni e mi sono indignato”.

A margine delle Giornate della salute, in piazza Plebiscito a Napoli, De Luca ha anche sottolineato: “Nella mia vita politica ho rispettato in maniera sacra il lavoro quando veniva fatto. E se il lavoro veniva fatto da uno che non la pensa come me, lo rispettavo due volte di più perché questa è la morale della politica, quando la politica ha una sua dignità”.

Dunque, “non nascondiamo la realtà, non cerchiamo di mistificare perché non è da uomini. Mi auguro che sia una campagna elettorale all’insegna della civiltà”.

E a chi chiedeva un commento sulle candidature di Maria Rosaria Boccia e dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, De Luca ha risposto: “Dobbiamo sempre avere spirito cristiano”.