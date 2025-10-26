Regionali, domani a Napoli Conte e Fico presentano i candidati M5s

Si svolgerà domani a Napoli alle 17.30 al teatro Troisi la presentazione dei candidati del Movimento 5 Stelle al Consiglio regionale della Campania. Parteciperanno il presidente M5S Giuseppe Conte e il candidato presidente alla Regione Campania Roberto Fico. “Il Movimento 5 Stelle si presenta alle prossime elezioni regionali con una squadra di donne e uomini di grande competenza, profondamente radicati nelle loro comunità e pronti a rappresentare con determinazione la voce del Movimento in ogni provincia della Campania. La loro selezione, confermata dalla nostra comunità degli iscritti, è frutto di un ascolto autentico dei territori e del riconoscimento del valore delle esperienze maturate sul campo. Saranno gli alfieri del progetto di rinascita della Campania guidato dal nostro candidato presidente, Roberto Fico”, dichiara Salvatore Micillo, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle in Campania.