Regionali, Fdi sulle spiagge della Campania per raccogliere plastica

“Lasciamo una buona impronta. Da domani Fratelli d’Italia sara’ sulle spiagge della Campania per raccogliere plastica. A chiunque ci portera’ rifiuti in plastica regaleremo la ciabatta da mare di Fratelli d’Italia. Si inizia dalle province di Salerno e Caserta: dalle ore 10 alle ore 13 saremo al lido Acapulco Dolcevita Beach di Pontecagnano- Faiano in via dei Navigatori 29 e dalle ore 10 alle 14 alla Baia Domizia di Cellole in via fontana vecchia”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale di FdI in Campania.