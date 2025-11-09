Regionali, Fico: In Campania politiche per i giovani pensando a Mamdani

“Vi assicuro che la politica regionale in Campania metterà al centro i giovani. Oggi viviamo la politica e le reti universitarie bloccate da una visione vecchia, da persone che hanno fermato l’avanzamento. Invece dobbiamo fare in modo che succedano cose meravigliose qui come accaduto a New York, dove un 34enne diventa sindaco della città“. Lo ha detto Roberto Fico, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania. Fico ha parlato oggi all’assemblea nazionale dei Giovani democratici a Napoli: “Io vengo considerato giovane a 51 anni – ha detto dal palco – ma invece devono essere pronti molto prima i giovani. Devono sentirsi sempre garantiti dal fatto che studiando possono raggiungere presto qualsiasi posizione, nella politica, nelle aziende, nelle università. Ci vuole un profondo e vero cambiamento generazionale sulla ricerca, negli ospedali dove i giovani devono essere in condizioni di operare anche se a 30 o 35 anni, dobbiamo far sì che nella politica ci possano essere al centro il merito e la capacità non le posizioni politiche, va avanti chi è bravo e si impegna. La Regione metterà al centro non l’appartenenza ma i diritti dei giovani sugli studentati, sulla ricerca negli atenei, sul loro futuro sposato con le loro capacità”.