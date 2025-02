Regionali, Fico (M5s) sul terzo mandato: La nostra posizione è nota

“Chi consegna la Regione a un gruppo politico o a un altro sono sempre i cittadini campani che esprimono liberamente il voto. La questione del terzo mandato la conoscete tutti e sapete anche come la pensa il mio gruppo parlamentare e come ha votato il mio gruppo parlamentare”. Così Roberto Fico, questa mattina a Salerno per partecipare all’assemblea provinciale dei 5 Stelle, ha risposto a chi gli chiedeva del terzo mandato in Regione Campania.

Il tema è cruciale perché riguarda principalmente la ricandidatura dell’attuale governatore Vincenzo De Luca, sulla quale pende un giudizio della Corte Costituzionale.

Il Pd ha già chiuso le porte a tale eventualità e sulla stessa linea si muove il M5s, tra le cui fila proprio Fico è nella cerchia dei possibili candidati alla poltrona più alta della Regione.

“Non c’è nessun nome sul tavolo perché quello che dobbiamo fare oggi è costruire il percorso, l’alleanza, le tematiche – assicura l’ex presidente della Camera – I nomi sono l’ultima parte di un percorso che è in atto in questo momento. Ma i nomi sono proprio fuori, oggi, da ogni schema e da ogni logica. Non ha senso fare i nomi, oggi, a febbraio 2025”.

E aggiunge: “Credo che quello che, oggi, conta davvero fino in fondo è la coalizione che noi andiamo a costruire. Poi, costruendo la coalizione e le tematiche, perché non si può non passare da sanità, trasporti, ambiente e scuola, vedremo. Oggi, è molto importante costruire una coalizione sana, partecipata, collegiale dove ci sono all’interno anche società civile, progressisti, riformisti”. Quanto all’operato in Regione Campania di Vincenzo De Luca è laconico: “Non do giudizi”.