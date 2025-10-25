Regionali, Fico: Priorità ai giovani, sgravi sulla casa

I giovani e il lavoro al centro del programma del candidato del ‘campo largo’ alla Presidenza della Regione Campania Roberto Fico. “I giovani – ha detto stamattina Fico inaugurando ufficialmente la campagna elettorale con un giro nel quartiere napoletano della Sanità – sono al centro dei nostri progetti. Intanto bisogna dire che se si studia e ci si impegna, le cose si possono raggiungere, questo è l’esempio da dare. Che si può accedere a posti importanti anche senza le appartenenze politiche. Nel merito penso a sgravi importanti sulle case nei centri storici per gli studenti e sugli affitti. I giovani saranno al centro”. In campo anche misure per arginare la deindustrializzazione. “Pensiamo – ha detto – che l’impresa sia centrale nel nostro programma. Il nostro tessuto campano è formato per più del 70% da piccole e medie imprese che oggi devono poter avere le condizioni per investire sul nostro territorio. Penso a un grande piano regionale di sburocratizzazione dei vari processi non in una forma che si bypassano le regole ma rimanendo nella velocità migliore dei processi in modo che le imprese possano dialogare con glie enti per avere risposte celeri nella legalità”. Quanto al contrasto della disoccupazione giovanile per Fico è necessario “mettere a sistema in modo strutturato università, ricerca, impresa e lavoro in modo che le qualità professionali dei ragazzi si incontrino con i profili richiesti dalle imprese”.