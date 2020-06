Regionali: Fitto, ‘grazie per fiducia, ora proposta forte cambiamento’**

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “La decisione dei leader di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia costituisce per me motivo di orgoglio e al contempo sento su di me la grande responsabilità di aver riunito le forze politiche in un’unica proposta diversamente da quanto è avvenuto in passato. Ringrazio Silvio Berlusconi, Matteo Salvini per la fiducia accordatami, e Giorgia Meloni, alla quale –insieme a tutta la classe dirigente di Fratelli d’Italia- rivolgo un particolare ringraziamento per la lungimiranza dimostrata e per aver creduto nella mia candidatura a presidente della Regione Puglia fin dal primo momento”. Lo afferma in una nota Raffaele Fitto.