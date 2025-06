Regionali, Gasparri: Sul terzo mandato si decida rapidamente, Fi disponibile

“All’interno di Forza Italia prevale il ‘no’ al superamento dei due mandati per i governatori. Tuttavia siamo disponibili alla discussione (che si è aperta a favore del terzo mandato, ndr) e che richiede una valutazione dei leader di maggioranza. Ma bisogna far presto”. A dirlo è il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri, dopo che Fratelli d’Italia ha aperto alla possibilità di una riflessione per il terzo mandato dei presidenti di Regione, come dichiarato nei giorni scorsi da Giovanni Donzelli di FdI. Interpellato sul tema, Gasparri ha chiarito di aver sentito Donzelli e altri esponenti di maggioranza che si occupano di elezioni (“Noi ci sentiamo spesso”), ma che a questo punto sul terzo mandato serve un confronto “a livello supremo” tra i leader di maggioranza. E ha ribadito: “Mi auguro che quali che siano le decisioni dei leader, vengano prese rapidamente”, ricordando che ci sono questioni collaterali e temporali da definire al più presto, oltre alla data delle prossime Regionali, previste in autunno, ma senza che sia stato indicato esattamente quando. “In ogni caso, il terzo mandato – ha sottolineato Gasparri – non è un tema dirimente per la coalizione, non è una questione teologica e non è su questo che si fonda la coalizione”. Non si può escludere che la prossima settimana o nei giorni successivi, si avvii un confronto sul tema, che magari valuti anche lo ‘strumento’ più adatto per una modifica dei mandati che valga per tutte le regioni. Tuttavia domani, guardando alle agende dei vicepremier, non sarebbe il giorno giusto: Matteo Salvini e Antonio Tajani sono entrambi all’estero per impegni, distinti (il primo alla manifestazione dei Patrioti Ue nel sud di Parigi; il secondo a Nizza per il vertice sul Mediterraneo connesso).