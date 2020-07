Regionali, il 34enne Giuliano Granato è il candidato di Potere al Popolo

Giuliano Granato, 34 anni, è il candidato alla presidenza della Regione Campania per Potere al Popolo. Laureato in scienze politiche e relazioni internazionali all’università Orientale di Napoli, ha studiato e lavorato a Londra, poi e’ rientrato a Napoli. Nel 2018 diventa coordinatore per la Campania di Potere al Popolo. Sindacalista Usb, ha trovato lavoro nella periferia di Napoli, alla Klevers. Viene licenziato per attivita’ sindacale ed ora e’ in causa contro l’azienda. Domani Granato apre la campagna elettorale dal fiume Sarno, partendo in canoa per ripercorrere i luoghi inquinati dagli sversamenti. L’appuntamento e’ alle 10, a Sarno (Salerno), sul corso del Rio Palazzo. Saranno presenti anche altri candidati nella lista di Pap. Tra questi ci sono Clementina Sasso, 40 anni di Torre del Greco, ricercatrice astrofisica all’Inaf, osservatorio astronomico di Capodimonte, specializzata in Fisica Solare che da febbraio lavora con l’Agenzia Spaziale Europea alla missione Solar Orbiter. Attivista ambientale, nel 2015 e’ stata candidata alla regione Campania con il Movimento 5 Stelle insieme all’autotraspotatore Marco Manna, anche lui in lizza con Pap. Attivista per il diritto alla casa e contro le privatizzazioni selvagge, Manna e’ stato fondatore dei primi meet-up nella provincia di Napoli prima della candidatura con i 5 Stelle nel 2015. Con Potere al Popolo si candidano anche Mariema Faye, 25 anni, attivista del movimento Migranti e Rifugiati di Napoli. Nata a Napoli, padre senegalese e madre italiana, nella vita studia fotografia, cinema e televisione all’Accademia ed e’ attivista del movimento Migranti e Rifugiati Napoli. Ancora, Marzia Pirone, avvocato del lavoro, protagonista nei processi contro il lavoro nero a Napoli Sotterranea, Ciro Pisano, giornalista di Caivano, Francesco Schettino, professore associato di Economia politica all’universita’ degli studi della Campania Luigi Vanvitelli di Caserta, Stefania Salomone di Afragola, classe 1991, attivista, traduttrice, insegnante di italiano per stranieri, ex presidente Arci Afragola, e Christian De Luca di Volla, 25 anni, attivista impegnato per la riqualifica e la valorizzazione del territorio, docente e lavoratore precario. I candidati chiuderanno il loro tour in localita’ rio Foce nel cuore del Parco Regionale del Fiume Sarno. Era stato proprio un militante di Pap a scattare una foto, divenuta virale alla fine del lockdown, che ritraeva il Sarno nuovamente pulito dopo la chiusura obbligata delle fabbriche a causa dell’emergenza per il Covid-19. “Noi non abbiamo dimenticato dopo quella foto – commenta Granato – Dopo un anno di monitoraggio del territorio, segnalazioni, presidi grazie anche all’impegno Casa del Popolo dell’agro Nocerino-Sarnese, abbiamo ritenuto fondamentale far partire da qui la nostra campagna elettorale perche’ siamo stati fino ad oggi e saremo ancora sentinelle implacabili a differenza di tutte le classi dirigenti che fino ad oggi hanno chiuso gli occhi. Per questo le nostre liste sono composta da molti indipendenti, che rappresentano nel migliore dei modi i bisogni e le volonta’ dei territori della nostra regione”.