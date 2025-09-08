Regionali in Campania, centrodestra senza volto: strategia o impasse?

di Marzio Di Mezza

Mentre il centrosinistra si mostra già compatto attorno alla candidatura di Roberto Fico, il centrodestra campano arranca. Perché la coalizione fatica così tanto a individuare un nome forte da contrapporre al M5S sostenuto da PD e De Luca? L’indecisione — lungi dall’essere frutto di incapacità — sembra rispondere a dinamiche politiche precise, disegnate fra strategie romane, pressioni locali e scelte personali.

Ritardo politico o arma tattica?

Secondo Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia, “non si tratta di un ritardo, ma di una scelta tattica: si aspetterà la data del voto per coniugare al meglio candidatura e strategia”. Ma non era proprio Martusciello, svariate settimane fa, a lanciarsi in una corsa in solitaria come candidato presidente, salvo poi battere in ritirata a causa della sonora bocciatura da parte degli alleati? Ad ogni modo in Campania, come in Puglia e Calabria, la coalizione attende ogni mossa ufficiale prima di svelare il proprio candidato alla guida della regione. L’obiettivo? Evitare di esporsi troppo presto, concedendo vantaggio agli avversari.

Un nome forte c’è, ma resta irraggiungibile

Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, è stato a lungo indicato come il candidato ideale: figura trasversale, non partigiana, uomo delle istituzioni e di esperienza, capace di aggregare consenso moderato e intercettare fasce di elettorato oltre destra e centrodestra. Ma il ministro non ne vuol sapere di lasciare il Viminale. “Resto al Viminale, le possibilità di un mio impegno sono pari a zero”, ha detto, e poi ripetuto più volte senza margini di trattativa.

Le tensioni nazionali si riflettono nella regione

A livello centrale, Meloni, Salvini e Tajani non sembrano aver ancora trovato la quadra sulle candidature. Si vocifera da tempo di giochi incrociati — Piantedosi in Campania, Zaia o Salvini al Viminale — ma ogni mossa dipende da equilibri sotterranei che coinvolgono ruoli di governo e ambizioni personali. Le alleanze non si formano facilmente sul territorio campano, dove la politica regionale, e in particolare il peso di De Luca, ha un’influenza distorsiva.

De Luca pesa, pur senza candidarsi

Vincenzo De Luca, al secondo mandato, non può ricandidarsi, ma continua comunque a esercitare un’egemonia politica nella regione. Tutti ricordano che nel 2011 vinse da solo a Salerno sfidando sia centrosinistra che centrodestra: una vittoria-icona, oggi richiamata spesso per ricordare quanto il patronaggio personale conti di più delle coalizioni. Il centrodestra sa di dover procedere con cautela: una scelta affrettata rischia di urtare il consenso popolare legato all’establishment locale.

Cercasi lumino nella notte politica

Oggi il centrodestra campano sembra disposto a puntare su un “civico” più che su un nome partitico, per aprirsi a un elettorato moderato e non alienarlo fin dalle prime battute.Tra i profili “politici” sul tavolo: Cirielli (in pole per FdI), Carfagna, Zinzi, ai quali si è aggiunto Giosy Romano, il “civico” (fino a un certo punto: vedere CV) che non si capisce se definirlo più deluchiano o fittiano. Ma tutti sembrano essere scialuppe lanciate da tempo nel mare: si attendono i marosi del reale — la data del voto, l’inerzia della campagna avversaria, il calendario nazionale — per mettere in acqua il candidato definitivo.

Conclusione

Il centrodestra in Campania appare indeciso, più per calcolo che per inefficienza. È un “tempo sospeso”, in cui si medita ogni passo, consapevoli che ogni uscita premature può essere usata come fune per incarnare le proprie debolezze. L’attenzione è tutta concentrata su un esercizio di equilibrio: trovare l’uomo giusto, piegare il consenso con tattica e, forse, rispondere all’egemonia di De Luca con un’intuizione capace di spegnere le luci del centrodestra avversario — quando la campagna lo permetterà.

Se il centrodestra avrà il coraggio di osare più che attendere, potrà ancora trovare il suo cavallo vincente. Altrimenti, correrà il rischio di arrivare in ritardo… ancora.