Regionali in Campania, Cirielli: Io candidato? Disponibile ma decideranno i leader

“Il fatto che da Fratelli d’Italia abbiano indicato il mio nome non è una novità, da molti mesi il coordinatore Iannone mi aveva chiesto la disponibilità e io l’avevo data, e la base del partito e la classe dirigente aveva ritenuto che potessi essere quello con maggiore visibilità ed esperienza amministrativa avendo fatto anche il presidente della Provincia, avendo qualche legislatura più degli altri sulle spalle. Peraltro abbiamo fatto una valutazione con gli altri coordinatori regionali Martusciello e Zinzi di indicare questi tre nomi per il territorio, lavorare sul programma e aspettare un’eventuale disponibilità dei nostri leader nazionali in un quadro nazionale per vedere quale dei partiti potesse indicare il candidato. Non cambia niente rispetto a prima”. Così Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri, a Napoli per la festa del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, su una sua candidatura per il centrodestra alle elezioni regionali in Campania. Sulla possibilità che sia Fratelli d’Italia a indicare il candidato per il centrodestra, Cirielli risponde: “È chiaro che a livello nazionale Fratelli d’Italia ha il 30% e gli altri due partiti sono un po’ sotto il 10%. Noi abbiamo indicato sostanzialmente solo la Regione Lazio, quindi è chiaro che ci vuole un riequilibrio. Però credo che i nostri leader parleranno anche del candidato giusto che può rappresentare meglio l’elettorato del centrodestra e magari raccogliere qualche voto anche nell’altro campo e cercare di trovare una quadra nazionale. Ringrazio gli amici di partito che mi stimano però dobbiamo lavorare insieme agli alleati”.