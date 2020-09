Regionali in Campania, con la Coldiretti il primo incontro del presidente rieletto De Luca

Questa mattina la delegazione di Coldiretti Campania, rappresentata dal vicepresidente nazionale Gennarino Masiello e dal direttore regionale Salvatore Loffreda, ha partecipato al tavolo convocato dal presidente Vincenzo De Luca con le organizzazione agricole. Oltre ad un’analisi delle sfide per la costruzione di un nuovo modello di agricoltura, che punti su filiere, innovazione e marketing, nell’occasione i rappresentanti dell’associazione di categoria hanno espresso i migliori auguri di buon lavoro al governatore De Luca per la sua rielezione. “Cogliamo l’invito di De Luca – ha affermato Masiello – a non perdere tempo e a rimettere subito in moto l’agenda dell’agricoltura e dell’agroalimentare in Campania. Coldiretti, come sempre, non fara’ mancare il suo apporto costruttivo di idee e proposte”.