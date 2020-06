Regionali in Campania, de Magistris: Scioglierò la riserva in settimana. Vincerà De Luca per meriti che non ha

“Scioglierò definitivamente la riserva entro una settimana”. Così il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ai microfoni del Mattino di Radio 1 aprendo uno spiraglio sulla possibilità di una sua candidatura alle prossime elezioni regionali campane. “A settembre si vota per le Regionali e a giugno prossimo scade il mio secondo mandato, io come priorità vorrei finire il mandato perché è un anno molto importante per la mia città, è un anno difficile e amo talmente la mia città che l’opzione principale è quella di continuare fino alla fine del mandato e non candidarmi alle regionali, ma scioglierò definitivamente la riserva entro una settimana”. Sulla gestione dell’attuale presidente De Luca, il sindaco ha poi aggiunto: “È andata bene sul piano sanitario perché sono stati molto bravi i campani. La Regione Campania si era presentata all’inizio del virus con 300 posti in terapia intensiva su 6 milioni di abitanti. Lo smantellamento della sanità pubblica in questi anni è stato spaventoso. Poi non so se sia un centrosinistra quello di De Luca perché c’è anche Mastella, Pomicino, De Mita, pezzi di centrodestra”. “Eticamente e politicamente non potrei mai sostenere De Luca e poi in questo momento, girando per la città, è molto complicato fare campagna elettorale. Penso che la gente vorrebbe unità. Per la gestione sanitaria De Luca ha seguito la linea di rigore del governo, quindi, la valutazione è positiva ma – ha concluso de Magistris – si sta caricando dei meriti sanitari che non ha. Io dico a volte che ce l’abbiamo fatta nonostante le politiche regionali di De Luca. Per il resto in questi cinque anni per me la sua gestione è stata fallimentare, però, siccome l’aspetto mediatico in politica è molto forte e lui è stato bravo a comunicare in queste settimane credo che vincerà le elezioni di settembre”.