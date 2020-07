Regionali in Campania, i Popolari di De Mita appoggeranno la candidatura di De Luca

Torna il simbolo dei Popolari con la prospettiva di “dare vita a un movimento politico” che “rinnovi la presenza di quell’esperienza politica e culturale”. E’ stata presentata a Napoli la lista dei Popolari che sosterrà la ricandidatura del governatore uscente Vincenzo De Luca alle elezioni regionali in Campania. Il simbolo richiama quello dei Popolari di metà anni ’90 con il gonfalone e lo scudo, riferimento allo scudo crociato della Dc. L’obiettivo, ha spiegato Giuseppe De Mita, dirigente del movimento, ex vicepresidente della Regione Campania (con la Giunta Caldoro) e nipote del sindaco di Nusco ed ex premier Ciriaco De Mita, “è ricostruire un legame tra le persone e le istituzioni perché registriamo una condizione di profondo disorientamento. Un anno fa celebravamo il ‘salvinismo’ come la nuova era della politica italiana, oggi Salvini appare come un pugile suonato. La stessa vicenda campana è molto emblematica: a gennaio la stragrande maggioranza di noi avrebbe detto che De Luca sarebbe stato perdente, oggi abbiamo risultati completamente ribaltati.

A marzo qualcuno rifiutò il nostro progetto suggerendoci di ‘andare con chi vince’, poi ci siamo svegliati nel post Covid scoprendo che quelli che non volevano costruire questo percorso perché De Luca avrebbe perso, ora corrono come singoli individui. La ritengo debolezza umana, d’altra parte pensano tutti di diventare consiglieri regionali ma dovremmo avere un Consiglio di 350 componenti”. Ancora da definire la lista dei candidati: certa la presenza di Pino Rosato e del vicesindaco di Atripalda Anna Nazzaro nella circoscrizione di Avellino, del presidente della Nona Municipalità di Napoli Lorenzo Giannalavigna e dell’assessore regionale Corrado Matera nella circoscrizione di Napoli e di Giovanni Baldi a Salerno.